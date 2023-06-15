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Назван основной риск для экономики России

Глава «Эксперт РА» Чекурова: мировая рецессия станет основным риском для экономики России

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова назвала основной риск для экономики России. По ее мнению, таковым станет мировая рецессия и замедление деловой активности. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, главным риском в существующей ситуации является усиление глобального замедления и удар по ценам на наш экспорт.

Чекурова отметила, что если произойдет мягкая рецессия, то за ней последует замедление экспорта, ранее сократившееся ниже прошлогодних рекордов. Подобная ситуация может сказаться на компаниях и потребителях посредством давления на подавленный спрос.

Эксперт заключила, что прошлогодние риски для российской экономики стали привычными, произошла адаптация.

Ранее представитель Европейской комиссии Верле Нютс заявила, что Еврокомиссия в результате проверки статистических данных стран Евросоюза выявила начало незначительной рецессии в еврозоне в первом квартале 2023 года.

По словам Нютс, перерасчет с понижением показателя экономического роста в ряде стран Евросоюза спровоцировал снижение роста в еврозоне до минус 0,1% в четвертом квартале 2022 года и первом квартале 2023 года.

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