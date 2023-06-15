Россиян будут страховать от боевых действий

Госдума собирается принять законопроект, признающий страховыми случаи, когда российские граждане пострадали от боевых действий. Об этом на Петербургском экономическом форуме сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Сейчас внесен законопроект, который предусматривает, что...страховыми будут считаться случаи, если против наших граждан были осуществлены какие-то террористические действия», — рассказал Аксаков.

Люди в приграничных территориях смогут получить относительно высокие суммы на погашение ущерба в связи со спецоперацией, сказал депутат. Отвечая на вопрос, каких конкретно территорий будет касаться нововведение, он уточнил, что речь идет о пострадавших территориях. В проекте не говорится «на границе», сказал он. Аксаков допустил, что ко второму чтению могут быть приняты поправки, если версия, принятая в первом, чего-то не учтет.

«...всем гражданам, пострадавшим в результате действий злоумышленников, террористов — я их только так называю, которые воюют против наших солдат и которые осуществляют террористические действия на территории нашей страны, в полном объеме ущерб должен быть возмещен», — отметил Аксаков.

Он ожидает, что законопроект будет принят в весеннюю сессию.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года.