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В России призвали добиться возвращения предпринимателей в страну

Глава Корпорации МСП Исаевич призвал сделать все для возвращения предпринимателей в Россию

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Руководитель Корпорации МСП Александр Исаевич прокомментировал обсуждения об отмене налоговых льгот для покинувших Россию, которые идут в Госдуме. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

Он призвал сделать все возможное, чтобы предприниматели вернулись в Россию. По его словам, все большее количество россиян выходят из тени и ведут свою деятельность легально. При этом увеличивается число граждан, работающих на себя.

Исаевич утверждает, что кроме этого растет количество малых и средних предприятий, которые готовятся перейти в категорию крупного бизнеса.

«Позиция простая — необходимо сделать все возможное, чтобы предприниматели вернулись и работали в России», — утверждает Исаевич.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что сократить отток населения из России можно с помощью создания новых рабочих мест, реального улучшения медицинского обслуживания и возможностей для обучения и переобучения.

Депутат назвал многолетней проблемой ситуацию, когда человек из регионов Дальнего Востока при отсутствии работы вынужден ехать на заработки в Китай, где есть работа по его профилю.

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