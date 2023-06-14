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ФАС потребовала у девяти компаний увеличить продажи бензина на бирже

ФАС потребовала от девяти компаний увеличить продажи бензина Аи-92 и Аи-95 на бирже

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Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила в девять нефтяных компаний письма с требованием увеличить продажи бензина марок АИ-92 и АИ-95 на бирже. Об этом говорится в заявлении на сайте службы.

«ФАС направила письма 9 нефтяным компаниям с требованием увеличить объемы продаж бензинов на бирже», — говорится в сообщении.

Отмечается, что если меры не будут приняты — ФАС может усмотреть в этом признаки нарушения закона о защите конкуренции и возбудить антимонопольные дела.

В ФАС отметили, что в настоящее время прорабатывается повышение обязательного норматива продаж на бирже для нефтепродуктов.

В конце мая сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержит механизм ограничения экспорта российского бензина, если он будет предложен, потому что «такая мера поможет защитить отечественный топливный рынок». Об этом сообщил глава ведомства Максим Шаскольский. О том, что российское правительство рассматривает возможность запрета экспорта бензина, 23 мая сообщило Reuters со ссылкой на источники.

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