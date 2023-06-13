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Китай и Россия стали лидерами по оттоку долларовых миллионеров в 2022 году

H&P: Китай в 2022 году покинули 10,8 тыс. долларовых миллионеров, Россию — 8,5 тыс.

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

По итогам прошлого года Китай и Россию покинули в общей сложности 10,8 тыс. и 8,5 тыс. долларовых миллионеров. По этому показателю КНР и РФ обошли все остальные страны мира, однако результат России оказался значительно ниже ожидаемого, говорится в отчете аналитиков британской консалтинговой компании Henley & Partners (H&P), созданном вместе с New World Wealth.

В топ-10 стран по оттоку долларовых миллионеров, помимо РФ и Китая, также вошли Индия (-7,5 тыс.), Гонконг (-2,4 тыс.), Бразилия (-1,8 тыс.), Великобритания (-1,6 тыс.), Мексика (-800), а также Южная Корея и Южно-Африканская Республика (по -400 соответственно), уточняется в материале.

В текущем же году, как предполагается, РФ покинут в общей сложности еще 3 тыс. долларовых миллионеров. По этому показателю Россию опередят: Китай (-13,5 тыс.), Индия (-6,5 тыс.) и Великобритания (-3,2 тыс.), заключается в отчете.

13 июня агентство ТАСС со ссылкой на данные ежеквартального доклада аналитиков британской компании Henley & Partners сообщил, что более 15 тыс. долларовых миллионеров могут покинуть Россию до конца 2022 года. По оценкам компании, на тот момент в РФ насчитывалось в общей сложности около 101 тыс. жителей с состоянием выше $1 млн.

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