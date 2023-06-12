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Генсек ООН обеспокоен перспективой непродления зерновой сделки

Генсек ООН Гутерриш заявил об обеспокоенности перспективой непродления зерновой сделки

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Andrew Kelly/Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что обеспокоен возможным прекращением действия зерновой сделки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я обеспокоен. И мы усердно работаем над тем, чтобы сделать так, чтобы было возможным сохранить черноморскую зерновую инициативу и чтобы мы могли бы в то же время продолжать работу по содействию российскому экспорту», — сказал он, отвечая на вопрос о том, обеспокоен ли он тем, что Россия выйдет из сделки.

10 июня заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявлял, что решение о продлении Стамбульского соглашения по зерну будет приниматься только исходя из интересов Москвы.

Ранее Вершинин говорил, что Россия разочарована невыполнением меморандума, заключенного с ООН в рамках зернового соглашения в отношении экспорта российской сельскохозяйственной продукции.

До этого чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Анкаре Алексей Ерхов сообщал, что Россия продолжает консультации с Организацией Объединенных Наций по зерновой сделке, однако никаких условий для продления ее сроков пока нет.

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