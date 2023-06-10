ОПЕК и Россия удивились решению Саудовской Аравии по добыче нефти

Решение Саудовской Аравии по уменьшению добычи нефти в одностороннем порядке стало большим сюрпризом, как для ОПЕК, так и для России. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.

Собеседники агентства отметили, что королевство держало план в секрете, обсуждения не было. Участники ОПЕК и Россия договорились только продлить ограничения на добычу нефти на 2024 год и узнали о маневре Эр-Рияда на пресс-конференции, которая прошла 4 июня.

В публикации указали, что о решении по сокращению нефтедобычи заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман. При этом вполне вероятно, план королевства не сработал. Цены на нефть кратковременно выросли, но не смогли преодолеть отметку в $80 за баррель.

9 июня газета The Washington Post писала, что наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман угрожал американской экономике в ответ на критику за сокращение добычи и поставок нефти на Запад.

До этого американская газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что решение властей Саудовской Аравии о добровольном сокращении суточного объема нефтедобычи на 10%, или на 1 млн баррелей, во многом является недальновидным и усилит позиции ее основных конкурентов, включая Россию, на мировом энергорынке.