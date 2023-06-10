В России ужесточили требования к бизнесу в рамках судебных споров

Верховный суд РФ (ВС) постановил, что ценовой сговор может быть установлен по ряду формальных признаков, а согласованный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) договор конкурентов о сотрудничестве не гарантирует защиту от претензий. Об этом пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на позицию ВС по итогам впервые рассмотренного его экономколлегией спора.

Предметом этого спора было, что считать картелем. Участниками разбирательства стали Управление ФАС по Новосибирской области и две местные компании — «Радиационная техника«и «Сибмер», занимающиеся ремонтом электронного и оптического оборудования. Антимонопольщики в 2020 году признали компании нарушителями закона о конкуренции. По мнению ведомства, компании заключили и реализовали антиконкурентное соглашение, чтобы обеспечить «победу определенному хозяйствующему субъекту при проведении открытых электронных аукционов». Антимонопольщики указали, что фактические адреса компаний совпадают, у них идентичные IP-адреса для действий в системе «банк—клиент» Другими признаками, по мнению подразделения ФАС, были наличие взаимных банковских переводов, а также перекрестные совмещения единовременной работы сотрудников. Кроме того, антимонопольщики проанализировали техническую документацию компаний о совместном участии в торгах на выполнение ряда работ по ремонту медицинского оборудования.

Ведомство выдало компаниям предписание об устранении нарушений. «Радиационная техника» и «Сибмет» обжаловали его в ФАС, а затем обратились в суд. В суде их позиция строилась на том, что цель договора — своевременное и качественное исполнение госконтрактов, разработка и создание новых импортозамещающих товаров. В итоге арбитражные суды трех инстанций встали на сторону компаний. Суды решили, что картельный сговор не доказан.

Верховный суд посчитал, что суды не дали должной оценки доводам антимонопольщиков об одинаковой модели поведения компаний, в том числе о «видимости конкурентной борьбы» и минимальном снижении цены (чаще всего на 0,5–1%) на торгах. В итоге спор направили на новое рассмотрение.

По мнению юристов, позиция ВС вместе с недавним решением Конституционного суда РФ «ужесточает подход к картелям». Теперь бизнесу будет сложнее доказать правомерность своих действий на торгах. Особенно сложно это будет делать, если цена контракта в ходе аукциона снижается незначительно.