Россия в мае стала второй по объемам поставок газа в Испанию после Алжира

Объем газа из России, который приобрела Испания в мае этого года, вырос на 193,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные испанской энергетической компании Enagas, опубликованные в пятницу.

В мае Испания закупила у России сжиженный природный газ (СПГ) в объеме, эквивалентном 9 663 ГВт·ч. В мае 2022 года поставки составили 3 289 ГВт·ч. Соответственно, Россия заняла второе место по поставкам газа в Испанию в мае после Алжира.

Всего за пять месяцев этого года королевство импортировало из России 33 472 ГВт·ч СПГ. Это на 135,8% больше показателя годом ранее. В 2022 году объем закупок королевством российского газа вырос на 45% в годовом выражении. По итогам прошлого года РФ стала четвертой по поставкам СПГ в Испанию после США, Алжира и Нигерии.

Министр энергетики Испании Тереса Рибера 16 мая в интервью Reuters заявила, что в ближайшее время страны Евросоюза запретят импорт СПГ из России. По ее мнению, запрет может быть введен раньше, чем можно предположить. Рибера отметила, что в марте она отправила письмо крупным импортерам СПГ в Испании с просьбой не подписывать новые контракты о покупке топлива из РФ. По ее словам, все компании, с которыми она связалась, обещали не заключать новые сделки.