Белгородские власти утвердили схему выплат отселенным жителям

Власти Белгородской области приняли постановления, определяющие меры поддержки жителям приграничных территорий, которые были временно отселены, передает РИА Новости. Также был определен список населенных пунктов, жителям которых предоставляется единовременная материальная помощь.

Их документов следует, что жители 15 населенных пунктов, в которых ранее ввели режим ЧС, были внесены в список получателей 50 тысяч рублей.

Речь идет о жителях города Шебекино и поселка Шебекинский, а также сел Новая Таволжанка и Архангельского Шебекинского городского округа и сел Козинка, Гора-Подол, Глотово, Заречье-Первое и Заречье-Второе Грайворонского городского округа.

«Выплата будет осуществлена тем, кто был зарегистрирован в населенных пунктах с режимом ЧС на дату введения в них режима ЧС», – сообщил заместитель губернатора Иван Будлов, уточнив, что по населенным пунктам Грайворонского городского округа дата введения режима 22 мая, по Шебекинскому городскому округу – 31 мая.

В пресс-службе уточнили, что выплаты будут автоматически начисляться на счета в банках или выданы в почтовых отделениях всем членам семей, имеющих на них право . Деньги будут выдаваться на основании данных из баз министерства социальной защиты населения и труда региона. В случае, если о человеке нет сведений в базах данных, ему следует обратиться за помощью в органы соцзащиты.

В областном правительстве рассказали, что заявки на единовременные выплаты начали формироваться 9 июня, далее документы направятся в министерство финансов и бюджетной политики области, а затем — в кредитные организации. Перечисление средств будет продолжаться без выходных.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что с завтрашнего дня жители Шебекинского и Грайворонского округов, покинувшие свое жилье из-за обстрелов, начнут получать первые единоразовые выплаты.