Европейские компании оценили перспективы для развития бизнеса в России с учетом санкций

Большинство западных компаний, входящих в Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ) видят определенные перспективы для развития бизнеса на внутреннем рынке России, несмотря на санкционные ограничения и экономическую неопределенность. Основные причины — возможность для роста рыночной доли на фоне ухода ряда зарубежных фирм и снижение конкуренции, свидетельствуют результаты ежегодного опроса, проведенного организацией.

В опросе приняли участие топ-менеджеры 93 компаний, работающих в настоящее время на российском рынке. Большинство респондентов ожидают роста российской экономики в среднесрочной перспективе, несмотря на санкционное давление. При этом суммарный объем инвестиций зарубежных фирм в России, вероятнее всего, сократится в ближайшие несколько лет на фоне наращивания торговых и финансовых ограничений против Москвы, уточняется в статье.

«Восстановление уверенности инвесторов наиболее заметно в долгосрочной перспективе, так как 71% ожидают роста экономики в ближайшие 6–10 лет (60% в 2022 г.), в то время как только 55% (38% в 2022 г.) и 37% (против 9% в 2022 г.) ожидают роста экономики в ближайшие 3–5 и 1–2 года соответственно. Несмотря на существенное улучшение ожиданий в отношении российской экономики, лишь немногие компании готовы возобновить инвестиции (17%), а 38% компаний по-прежнему планируют сократить свои инвестиции в России в 2023 году», — заключается в пресс-релизе ассоциации.

9 июня глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика полностью вернется к докризисному уровню в 2024 году. Это произойдет с учетом постепенного замещения внешнего спроса внутренним. В частности, за последнее время выросли объемы производства цветной и черной металлургии, химической промышленности, а также увеличился выпуск продукции в машиностроительном секторе.