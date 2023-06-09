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В Центробанке раскрыли, как ключевая ставка отражается на росте экономики России

Набиуллина: ключевая cтавка Центробанка не тормозит экономику, а способствует ее росту

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Ключевая ставка Центробанка не тормозит рост экономики, а, напротив, способствует ее дальнейшему росту. Без определенной ценовой стабильности экономику страны может «бросать то в жар, то в холод», что негативным образом отражается на динамике валового внутреннего продукта (ВВП), приводит слова главы валютного регулятора Эльвиры Набиуллиной РИА Новости.

Без оптимального уровня ключевой ставки, который устанавливает руководство ЦБ, может возникнуть риск образования кризиса на внутреннем рынке России. Ценовая стабильность помогает избежать сценария, при котором после «краткосрочного бума может происходить глубокий спад», пояснила глава ЦБ.

«Мы (руководство Центробанка — «Газета.Ru») не тормозим, а наоборот способствуем росту экономики, устойчивому, сбалансированному экономическому росту. Потому что без решения задачи ценовой стабильности, экономику будет бросать то в жар, то в холод <....> Ценовая стабильность — это важнейший фактор долгосрочного сбалансированного роста экономики», — заключила Набиуллина.

9 июня глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила, что руководство валютного регулятора будет пересматривать оценку диапазона нейтральной ставки летом-осенью. При этом изменение оценки диапазона нейтральной ключевой ставки, с большой долей вероятности, будет в сторону повышения на фоне усиления проинфляционных рисков на внутреннем рынке России.

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