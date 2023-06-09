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Стало известно, куда поедут россияне на длинные выходные

«Яндекс Путешествия»: 90% поездок россиян на длинные выходные будут внутренними

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Shutterstock

91% бронирований отелей россиянами на поездки в длинные выходные (10-12 июня) приходятся на Россию, сообщила пресс-служба «Яндекс Путешествий».

Самыми популярными направлениями для внутренних туристических поездок на длинные выходные были названы Москва, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Великий Новгород, Тула и Анапа. Отмечается, что интерес россиян к поездкам в Казань значительно возрос — его доля в общем числе бронирований выросла в 1,5 раза.

Для коротких поездок за рубеж, по данным компании, россияне выбирают Беларусь, Армению, Турцию, Казахстан, Узбекистан, Абхазию, Азербайджан, Китай, ОАЭ и Египет.

Отмечается, что средняя цена перелета по России в обе стороны на одного человека составила 12,5 тысяч рублей. При этом средняя стоимость билетов на перелет туда и обратно в страны дальнего зарубежья составляет 29,5 тыс. рублей, что на две тысячи рублей больше, чем при перелете в страны дальнего зарубежья — 27,5 тыс. рублей.

Ранее психолог Юлия Соли рассказала, как готовить ребенка к поездке на дачу или в деревню на лето.

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