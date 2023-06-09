Рублю предсказали укрепление к доллару в июне

Дальнейшего падения курса рубля ждать не стоит, доллар до конца июня будет стоить 81-82 руб. Об этом «Ленте.ру» сообщил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, комментируя ослабление рубля до 82,19 руб. за доллар на торгах Мосбиржи 8 июня.

«В дальнейшем это будет 81 с небольшим плюсом, не выше 82. И так, я думаю, будет до конца месяца», — сказал Беляев.

Экономист пояснил, что текущее ослабление рубля связано с неблагоприятными новостями – например, про прорыв дамбы Каховской гидроэлектростанции. Но это временно, и в ближайшее время начнется корректировка курса, считает Беляев. Дальнейшего падения рубля Беляев не ожидает. По его словам, экономический фундамент еще прочный, а значит это не должно привести к серьезному ослаблению нацвалюты по отношению к доллару.

По прогнозам ведущего аналитика «Открытие Инвестиции» Андрея Кочеткова, на этой неделе доллар будет торговаться на уровне 81-82 руб., на курсовые колебания будет влиять торговый баланс.

В пятницу на торгах Мосбиржи курс рубля продолжает слабеть по отношению к валютам. По данным Мосбиржи на 7:10 мск, доллар торгуется на отметке 82,1 руб., евро – 89,1 руб., юань – 11,59 руб.