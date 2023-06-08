Стало известно, в какой стране ЕС зафиксированы самые быстрые темпы роста цен

По итогам мая текущего года уровень инфляции в Венгрии замедлился до 21,5% в сравнении с апрельским уровнем 24%. Но несмотря на снижение потребительских цен, темпы роста в республике по-прежнему остаются самыми высокими среди всех европейских стран, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Центрального статистического управления Венгрии.

На снижение годовой инфляции в стране повлияли несколько факторов. Среди ключевых — резкое падение промышленного производства и двузначное сокращение объемов розничных продаж. Кроме того, по итогам мая цены на топливо в Венгрии снизились на 6,6%, а расходы местных домохозяйств на электроэнергию упали на 3%, уточняется в статье.

«Годовой уровень инфляции в Венгрии снижается четвертый месяц подряд, сократившись по итогам мая до 21,5% с 24% в апреле. Однако этот показатель по-прежнему является самым высоким в Европейском союзе», — заключается в материале.

4 июня агентство РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты сообщило, что самая высокая продуктовая инфляция по итогам апреля текущего года оказалась в Венгрии. Этот показатель составил 39% в годовом выражении. В то же время Россия стала единственной страной в европейском регионе, где по итогам апреля цены на продукты начали снижаться.