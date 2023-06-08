В США возросло количество заявок на пособие по безработице

Количество обращений за пособием по безработице в Соединенных Штатах возросло до 261 000 и стало самым высоким уровнем с октября 2021 года. Об этом сообщает Bloomberg.

«Заявки на пособие по безработице в США подскочили на прошлой неделе до самого высокого уровня с октября 2021 года», — отмечается в статье.

По информации агентства, это говорит о том, что растущие объявления об увольнениях могут спровоцировать к сокращению рабочих мест.

Согласно отчету американского министерства труда, количество заявок на пособие по безработице за одну неделю выросло на 28 тыс. При этом рост сохраняется.

Ранее сообщалось, что в случае превышения лимита госдолга в Соединенных Штатах, страна может скатиться в рецессию из-за роста экономических издержек, а уровень безработицы поднимется минимум в 2,5 раза.