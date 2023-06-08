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Слабое восстановление экономики Китая выявило уязвимость страны перед Западом

Reuters: власти Китая пытаются убедить западные страны не отказываться от инвестиций

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Jason Lee/Reuters

Относительно слабые темпы восстановления китайской экономики после затяжных локдаунов из-за коронавирусной пандемии выявили уязвимость перед привлечением инвестиций из западных стран. В настоящее время чиновники КНР пытаются убедить инвесторов из США и Европы не отказываться от вложений в экономику азиатского государства, сообщает Reuters.

На этом фоне зарубежные инвесторы пока не горят желанием активно вкладывать активы в китайскую экономику. Они по-прежнему скептически смотрят на эффективность подобных вложений. Одними из главных препятствий остаются: геополитическая напряженность в торговых и экономических отношениях Пекина и Вашингтона, безопасность данных и сосредоточенность председателя КНР Си Цзиньпина на вопросах национальной безопасности, уточняется в статье.

«Пекин начал убеждать западные страны не прекращать вложения на фоне более слабого, чем ожидалось, восстановления после коронавирусных ограничений <....> Проблемой остается давление США, безопасность данных и сосредоточенность председателя КНР Си Цзиньпина на вопросах национальной безопасности. Последний фактор недавно привел к ограничению деятельности иностранных компаний, которые проводят консультации и юридическую экспертизу», — заключается в материале.

26 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что власти Евросоюза (ЕС) с осторожностью относятся к идее ограничить инвестиционные потоки в экономику Китая на фоне давления со стороны США. При этом в самих Штатах сейчас активно обсуждают возможность введения подобной меры в отношении инвестиций в КНР, угрожающих национальной безопасности страны.

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