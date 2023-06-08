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Минсельхоз Украины раскрыл потери урожая после разрушения Каховской ГЭС

Минсельхоз Украины: Киев потерял более 100 тысяч тонн урожая из-за разрушения Каховской ГЭС

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Andrew Kravchenko/AP

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что потери урожая на подконтрольной Киеву части Херсонской области вследствие разрушения Каховской ГЭС и затопления сельхозугодий составили более 100 тысяч тонн. Его слова приводит пресс-служба Минагрополитики Украины.

«На правобережье (Херсонской области. — «Газета.Ru») потеряно более 100 тысяч тонн урожая», — приводит его слова пресс-служба Минагрополитики.

Он отметил, что общие потери урожая для Украины могут составить несколько десятков миллионов тонн.

Ранее Европейская комиссия (ЕК) продлила до 15 сентября запрет на импорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы — Польшу, Венгрию, Румынию, Болгарию и Словакию. При этом разрешен транзит через их территорию в остальные государства Евросоюза.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Европейского совета Шарлем Мишелем указал на недопустимость продления в ряде стран ЕС ограничений на ввоз украинской сельхозпродукции после 5 июня.

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