Стало известно, сколько смогли заработать крупнейшие компании, не публикующие отчетность

По итогам прошлого года выручка 50 крупнейших публичных нефинансовых компаний (организаций нефинансового сектора, которые перестали публиковать отчетность с 2022 года или она находится в открытом доступе) достигла 66 трлн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков рейтингового агентства АКРА.

«На фоне обострившейся геополитической обстановки 2022 год для многих отраслей российской экономики выдался сложным. Однако государству удалось смягчить негативный эффект от санкционного давления. Одним из индикаторов устойчивости экономики можно рассматривать сохранение роста выручки 50 крупнейших публичных нефинансовых компаний. В 2022 году показатель увеличился на 4% и достиг 66 трлн руб.», — следует из материалов аналитиков.

В 2022 году в топ-50 вошли восемь компаний из нефтегазового сектора, 11 – из металлургического. Также в список попали по шесть компаний розничной торговли и электроэнергетики. Три компании были из транспортного сектора, 16 организаций – из категории «прочее».

По данным аналитиков, до 2017 года выручка участников топ-50 в среднем росла на уровне инфляции. Затем темпы прироста стали опережать инфляцию. С 2019 года показатель стабилизировался на уровне 42–49%. В 2021 году он составил 48%, в прошлом — 44%. По прогнозам АКРА, в 2023–2025 годах этот показатель может приблизиться к уровню 50%.

По данным TenChat, 46% предпринимателей в 2022 году зафиксировали рост выручки, сообщало РБК.