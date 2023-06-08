Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Депутат ЕП выразил беспокойство ростом поставок дешевого мяса из Украины в ЕС

Депутат ЕП Юргель заявил об опасности роста поставок дешевого украинского мяса в Евросоюз

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Экс-министр сельского хозяйства Польши, член Европарламента (ЕП) Кшиштоф Юргель обратился к Еврокомиссии, выразив беспокойство значительным увеличением за последние несколько лет поставок дешевого украинского мяса птицы. Документ опубликован на сайте Европарламента.

«После либерализации торговли с Украиной в Евросоюз стало поступать дешевое украинское мясо птицы», — говорится в тексте обращения.

По данным Юргеля, в 2023 году импорт мяса птицы из Украины составил 77 797 тонн, что на 192% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Депутат подсчитал, что при сохранении темпов роста по итогам 2023 года импорт продукта превысит 250 000 тонн, что почти в три раза больше, чем выделенная в 2021 году квота на украинское мясо птицы.

Он направил в Еврокомиссию вопрос, какую стратегию она намерена реализовать для защиты рынка.

Накануне Еврокомиссия продлила продлила временные превентивные меры о запрете импорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях