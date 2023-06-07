Стало известно, какие страны будут участвовать в создании иранского газового хаба

Иран захотел создать свой газовый хаб при участии России, Туркмении и Катара на берегу Персидского залива. Об этом агентству ISNA заявил министр нефти страны Джавад Оуджи.

«Исламская республика, обладая 33 триллионами кубических метров извлекаемых запасов газа, занимает второе место в мире по запасам этого ресурса. Мы стремимся, при содействии России, Туркмении и Катара, превратить Персидский залив и Асалуйе в газовый хаб», – отметил Оуджи.

По его словам, больших подробностей по проекту пока нет, так как все находится на этапе подготовки и планирования.

В начале июня экономист, профессор Сейфеттин Эрдоган заявил, что проект по созданию «газового хаба» в Турции, предложенный российскими властями, может принести Анкаре дополнительные доходы в размере $30–35 млрд. Кроме того, благодаря этому проекту страна сможет поднять собственный престиж на глобальном энергетическом рынке.

До этого Оуджи заявил, что РФ и Иран обсудили вопросы о совместной разработке десяти новых нефтегазовых месторождений на территории республики. По его словам, за минувшие два года между странами были заключены несколько контрактов, некоторые месторождения уже разрабатываются Россией.