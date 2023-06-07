Выпуск банковских карт в России достиг рекордного уровня

Число выпущенных банковских карт в России достигло рекордного уровня в первом квартале 2023 года, однако их использование стало снижаться. Об этом сообщается в отчете, опубликованном ЦБ РФ.

Число выпущенных российскими банками карт для клиентов — физических лиц по итогам первого квартала впервые превысило отметку в 400 миллионов штук, однако рост эмиссии сопровождался снижением числа активного «пластика», отметили в публикации.

По данным ЦБ, в период с января по март число эмитированных банковских карт подросло на 11,3 млн штук по сравнению с четвертым кварталом 2022 года. При этом число карт в использовании, то есть активных, сократилось почти в два раза, то есть до 7,4 млн штук.

Среди операций с использованием банковских карт наихудший показатель у снятия наличных, где за квартал объем таких операций сократился на 15%, до 6,9 трлн рублей. Второе место у прочих операций с банковскими картами, среди которых и переводы. В этом случае показатель упал на 13,7%, до 17,2 трлн рублей. Замыкает тройку оплата товаров и услуг, где объем операций снизился на 6,6%, до 11,7 трлн рублей.

В конце апреля РБК, ссылаясь на данные опроса, собранные к конференции «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0» писал, что россияне начали приспосабливаться к западным санкциям, поэтому уже у 25% респондентов есть карты для оплаты за границей.