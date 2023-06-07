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Российские предприятия оказались зависимы от зарубежного оборудования

ВШЭ: 65% отечественной промышленности зависит от импортного оборудования

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

К началу 2023 года зависимость российских предприятий от зарубежного оборудования составляет 65%. Об этом пишет РБК, ссылаясь на результаты опроса руководителей производств центром конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ.

О крайне высокой потребности в поставках зарубежного оборудования заявили 18% респондентов, а сильную зависимость отметили 47% опрошенных. При этом хуже всего ситуация обстоит в сфере добычи угля, где 57% заявили о высокой зависимости, а 36% — об очень высокой зависимости. Следом идет производство бумаги с показателями в 66% и 26% соответственно. Замыкает тройку сфера деревообработки (42% и 35%).

В публикации отметили, что о низкой зависимости от зарубежного оборудования заявили 32% компаний, причем наилучшая ситуация с оборудованием обстоит в добыче нефти и природного газа.

Эксперты рынка посчитали, что результаты опроса оказались достаточно позитивными. Причем настолько позитивный результат от нефтегазовой отрасли является вообще необъяснимым, так как именно этот сектор очень сильно нуждается в зарубежном оборудовании. Однако, вполне вероятно, на результаты опроса могли повлиять и высокие закупки оборудования в прошлом году.

2 июня газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники писала, что в Министерстве промышленности и торговли (Минпромторге) совместно с российскими производителями вычислительной техники рассматривают возможность ограничения параллельного импорта в Россию продукции более 20 зарубежных брендов.

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