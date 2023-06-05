Стало известно, сколько страховщики платят россиянам из-за аварий по вине таксистов

Сумма среднего возмещения по ОСАГО из-за аварий по вине таксистов в прошлом году составила 74 104 рубля. Об этом говорится в обзоре, который опубликовал Центробанк РФ.

«Средняя выплата за вред, причиненный имуществу (составила) 73 642 руб., за вред, причиненный жизни и здоровью, — 131 957 руб.», — уточнил регулятор.

Как следует из обзора, таксисты становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в семь раз чаще, чем водители других легковых машин. Из-за высокой аварийности такси совокупные страховые выплаты по договорам ОСАГО с 2018 по 2021 год стабильно превышали сборы страховщиков.

«Большинство полисов, оформленных в 2022 году, продолжают действовать, по ним еще будут происходить страховые случаи и производиться выплаты, но уже сейчас оплачено 26 тыс. убытков на сумму 2 млрд руб.», — следует из документа.

ЦБ уточнил, что в 2022 году было оформлено 175 тыс. договоров обязательной «автогражданки» для такси, больше всего в Москве и Подмосковье. В два раза чаще их приобретают владельцы такси — физические лица. Согласно статистике регулятора, на сегмент ОСАГО Такси сейчас приходится только 0,5% от общего количества полисов ОСАГО легковых транспортных средств.

Более 60% (около 2,3 тыс.) ДТП с участием автомобилей такси в 2021 году произошло по вине таксистов, сообщало ГИБДД.