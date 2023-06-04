Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил о продлении добровольного сокращения добычи нефти в России до конца 2024 года. Такое решение принято по итогам министерской встречи ОПЕК+ 4 июня, сообщает ТАСС.

Россия продолжит добывать на 500 тыс. баррелей в день меньше предусмотренного квотой уровня, подчеркнул Новак. Он отметил, что уровень снижения будет считаться от квоты, определенной на 2024 год. На встрече было решено, что Россия должна сократить уровень добычи до 9,928 млн баррелей в день.

По словам Новака, снижение объема добычи нефти – мера предосторожности по согласованию со странами, участвующими в соглашении ОПЕК+. Россия уже добывает на 500 тысяч баррелей в сутки меньше, напомнил вице-премьер.

В рамках сделки страны ОПЕК+ сокращают добычу нефти на 2 млн баррелей ежедневно до конца 2023 года. Россия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт и другие страны в апреле приняли решили добровольно сократить добычу нефти. По данным ОПЕК, сокращение составило 300 тыс. баррелей в сутки по итогам марта.