ОПЕК+ договорился о снижении добычи нефти со следующего года

Альянс ОПЕК+ договорился о том, что снизит общий уровень добычи нефти с 2024 года до 40,46 млн баррелей в сутки. Россия при этом должна сократить уровень добычи до 9,928 млн баррелей в день. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ОПЕК.

Такое решение принято по итогам министерской встречи ОПЕК+ в Вене 4 июня. Следующая встреча назначена на 26 ноября.

Как уточнил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак, Россия продлит сокращение объема добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца декабря 2024 года. По его словам, соответствующий уровень снижения объема добычи рассчитан исходя из определенной квоты.

О возможном сокращении квот 3 июня со ссылкой на источники сообщал Reuters. Снижение объема добычи может составить 1 млн баррелей в сутки, писало агентство.

Саудовская Аравия 3 июня попыталась договориться со странами Африки о том, чтобы они снизили квоты на добычу нефти, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В рамках сделки страны ОПЕК+ снижают добычу нефти на 2 млн баррелей ежедневно до конца 2023 года. В апреле ряд стран-членов альянса, в том числе Саудовская Аравия, заявили о добровольном сокращении сверх квот с мая — еще на 1,16 млн баррелей в сутки. Россия с марта сокращает добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.