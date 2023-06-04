Стало известно, что цены на квартиры в новостройках могут упасть

Можно ожидать плавного снижения цен на квартиры на первичном рынке в среднесрочной перспективе. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Артем Савостицкий.

Он отметил уже наблюдающуюся стагнацию цен на рынке новостроек. Савостицкий объяснил ее снижением спроса на жилье на первичном рынке и допустил, что в ближайшее время активность покупателей не вырастет.

«…В среднесрочной перспективе рынок может ожидать некоторое снижение цен», — сказал эксперт.

По его словам, также сейчас фиксируется значительный разрыв в цене новостроек и жилья на вторичном рынке, местами он достигает 40% в пользу готовой недвижимости. Савостицкий назвал это очень большой проблемой для рынка новостроек и добавил, что даже при ставке ипотеки в 10% приобретать жилье на вторичном рынке получается выгоднее. Это также влияет на уровень цен, поэтому стоит ждать падения стоимости квартир в новостройках и роста – на вторичном рынке.

По данным риелторской компании «Этажи», стоимость первичной недвижимости выросла со 117,5 тыс. руб. за квадратный метр в 2022 году всего до 119,7 тыс. руб. в этом. Эксперты компании также фиксируют снижение спроса россиян на новостройки и рост интереса покупателей к готовым квартирам и загородным домам.