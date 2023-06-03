В Саудовской Аравии отметили рост товарооборота со странами БРИКС

Объем торговли между Саудовской Аравией и странами межгосударственного содружества БРИКС превысил 160 миллиардов долларов в 2022 году. Об этом сообщил министр иностранных дел королевства Фейсал бин Фархан Аль Сауд.

За год товарооборот между крупнейшим государством Аравийского полуострова и союзом пяти стран увеличился на 32 миллиарда долларов. Королевство считается глобальным партнером БРИКС на Ближнем Востоке, передает ФАН.

Отмечается, что Саудовская Аравия заинтересована в укреплении отношений со странами объединения. Партнерство выгодно как для самой страны, так и для членов БРИКС.