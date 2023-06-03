МВФ спрогнозировал уровень ВВП в странах Центральной и Восточной Европы

Директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева отметила ухудшение прогнозов по ВВП в ряде стран Центральной и Восточной Европы. Об этом она сообщила на пресс-конференции в хорватском Дубровнике, передает Reuters.

«Мы сравнивали наши текущие прогнозы с прогнозами по региону перед пандемией, исключая Белоруссию, Россию и Украину. Вот что мы выяснили: уровень реального ВВП в 2024 году прогнозируется на 3,5% ниже, чем те показатели, которых мы ожидали в начале 2020 года. Это как если бы у людей забрали из кармана 50 млрд долларов за эти пять лет», — сказала она.

Ранее руководитель украинской миссии Международного валютного фонда Гэвин Грей заявил, что исполнительный совет может одобрить транш финансовой помощи Украине в объеме $900 млн в ближайшие недели. Об этом сообщается на сайте фонда.

31 марта исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил предоставление Украине четырехлетнего кредита на сумму $15,6 млрд. Уточнялось, что этот кредит должен помочь стране «удовлетворить неотложные потребности в финансировании».