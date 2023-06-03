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Байден заявил, что властям удалось урегулировать ситуацию с госдолгом США

Байден: коллапса в США из-за ситуации с госдолгом удалось избежать

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Leah Millis/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что ситуацию с госдолгом удалось урегулировать и тем самым избежать коллапса. Его слова приводит РИА Новости.

Байден отметил, что кризиса удалось избежать благодаря законопроекту о повышении потолка госдолга в стране, но «ставки были высоки как никогда».

«Я выступаю перед вами сегодня вечером – чтобы сообщить о предотвращённом кризисе и о том, что мы делаем ради защиты будущего Америки. Принятие этого бюджетного соглашения имело решающее значение. Ставки были высоки как никогда», — пояснил Байден.

Он добавил, что после принятия законопроекта о повышении потолка госдолга ни одна партия не получила того, что требовала, но народ Америки получил то, в чем нуждался.

Байден подчеркнул, что власти США предотвратили экономический кризис и экономический коллапс.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер говорила, что президенту США Джо Байдену не потребовалась медицинская помощь после того, как он упал во время состоявшейся 1 июня церемонии вручения дипломов выпускникам академии Военно-воздушных сил страны в штате Колорадо.

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