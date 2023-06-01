Рынок смартфонов может обвалиться в 2023 году

Рынок смартфонов в мире ждет сокращение в 2023 году. Однако в 2024 году ситуация изменится в лучшую сторону и начнется восстановление. Об этом сообщает издание CNET, ссылаясь на отчет компании International Data Corporation (IDC).

В публикации указали, что по итогам текущего года будет зафиксировано падение рынка смартфонов. По прогнозу, поставки снизятся на 3,2%, до 1,17 млрд штук. Но уже в 2024 году рынок восстановится — рост составит примерно 6% в годовом исчислении.

Директор по исследованиям IDC Набила Попал добавила, что основная причина падения показателей заключается в глобальной инфляции, которая продолжает расти.

Вице-президент IDC Райан Рейт отметил, что единственным сегментом рынка, который будет расти, стали складные смартфоны. При этом рост показателей говорит о технологическом росте подобных устройств.

16 мая в итогах опроса, проведенного порталом 4PDA, сообщалось, что большинство россиян посчитали, что объем памяти в 256 ГБ является идеальным для личного смартфона.