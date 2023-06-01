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Байден заявил, что утверждение законопроекта об увеличении потолка госдолга идет по плану

Президент США Джо Байден заявил, что в конгрессе процесс утверждения нового законопроекта об увеличении потолка государственного долга идет полным ходом.

«Я думаю, всё идет по плану, с Божьей помощью», — цитирует Байдена ФАН.

Недавно спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти и американский лидер Джо Байден пришли к единому соглашению по потолку государственного долга.

Позже Маккарти представил законопроект по госдолгу, который поможет стране избежать дефолта.

Соглашение Белого дома и республиканцев конгресса позволит увеличить предел заимствований до 1 января 2025 года.

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