ВТБ предложили модернизировать госпрограммы льготной ипотеки

После окончания действия господдержки в 2024 году льготную ипотеку необходимо модернизировать, сделав ее адресной. Об этом в рамках форума недвижимости «Движение» заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, сообщает пресс-служба банка.

По оценкам ВТБ, в первом полугодии 2023 года сегмент жилищного кредитования в России полностью восстановится. Этому помогли действующие госпрограммы, по которым сейчас проводится 40% сделок. Однако ключевые из них - льготная ипотека под 8% и «семейная» программа - завершают свое действие в 2024 году.

«После 1 июня 2024 года господдержка должна перейти на новый уровень развития и, с одной стороны, сфокусироваться на поддержке льготных категорий населения – например, врачей, учителей или многодетных семей, а с другой – на развитии стратегически важных для страны регионов, таких как Дальний Восток или моногорода», — заявил Печатников.

Так, для адресной помощи социально незащищенным категориям населения в ВТБ предложили ввести снижение ставки по «семейной ипотеке» в зависимости от количества детей и площади приобретаемой квартиры, увеличить лимиты по госпрограммам в регионах, где стоимость жилья не позволяет воспользоваться льготной ставкой, а также повысить максимальную сумму налогового вычета при покупке недвижимости.

«Еще одним инструментом точечной поддержки мы видим внедрение «детских депозитов» или специального счёта с целью накопления на первое жилье для российских детей и молодежи. Это позволит сформировать необходимый финансовый капитал, который можно использовать для покупки новой квартиры или как первый взнос по ипотеке», — добавил Печатников.

Также ВТБ считает необходимым внедрить единую региональную программу кредитования с софинансированием ставки из федерального бюджета. Предполагается, что такой шаг обеспечит максимальную прозрачность мер поддержки, повысит доступность жилищного кредитования для наиболее уязвимых категорий населения в текущих условиях, а также гарантирует равномерное развитие строительного сектора по всей стране.

«К сожалению, с учетом многочисленности федеральных и региональных программ, условия поддержки не всегда доступны всей аудитории этих проектов. Кроме того, не у всех российских регионов есть возможность в полном объеме поддерживать население за счет собственных средств, что также существенно сужает круг потенциальных заемщиков», — заявил Печатников.

По его словам, унификация региональных программ и их софинансирование со стороны государства обеспечит адресную поддержку льготных категорий для приобретения жилья на доступных условиях.