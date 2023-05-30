Цена нефти Brent опускалась ниже $74 за баррель

Цена фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опускалась ниже $74 впервые с 15 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По информации биржи на 16:32 мск, стоимость Brent снижалась на 4,05% — до $73,91 за баррель.

Отмечается, что к 16:35 мск Brent торговалась уже на уровне $74,57 за баррель (-3,19%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле дешевел на 2,84% — до $70,36.

24 мая стало известно, что цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $78 за баррель впервые со 2 мая.

Ранее, согласно данным лондонской биржи ICE, в ходе утренних торгов стоимость североморской марки нефти Brent опустилась ниже отметки $75 за баррель — таких котировок не фиксировали с 27 марта текущего года.

До этого сообщалось, что стоимость июльских фьючерсов на нефть эталонной североморской марки Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 3%. Показатель во вторник на торгах опускался ниже $77 за баррель.