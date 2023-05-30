Стало известно, какие будут курсы валют на следующей неделе

Курс доллара на следующей неделе может торговаться на уровне 77-80 рублей, а евро может достичь отметки в 88 рублей. Об этом «Ленте.ру» заявили аналитики УК «Альфа-Капитал».

«Очень важны будут данные по российскому экспорту, если они появятся в доступе. Для доллара США вероятный диапазон торгов на предстоящие неделе — 77-80 рублей, для евро — 84-88 рублей», — отметили аналитики.

По данным специалистов, из-за дефицита валюты юань может торговаться на уровне 11,1-11,35 рубля. А вот с курсом лиры ситуация куда более сложная, так как на нее влияет политический фактор. По предварительным прогнозам, турецкая валюта может стоить 3,5-4,5 рубля.

Аналитики указали на то, что курс доллара будет зависеть от того, как решится вопрос с госдолгом в США, а также с кредитно-денежной политикой Федеральной резервной системы страны.

27 мая эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что достижение компромиссного решения по дальнейшей судьбе государственного долга США, а также возможная победа Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов в Турции поспособствуют укреплению курса российского рубля к ведущим мировым валютам, включая американский доллар.