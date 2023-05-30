Мадуро заявил о желании страны стать частью БРИКС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна хотела бы стать частью БРИКС. Это объединение государств формирует новый мировой порядок, заявил политик журналистам на встрече с коллегой из Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

По словам венесуэльского лидера, организация сформирована из пяти могущественных стран и становится «большим магнитом» для тех государств, «кто хочет другого мира, кооперации».

Мадуро напомнил, что у БРИКС есть уже более 30 заявок от потенциальных участников.

«Если спросят Венесуэлу, желаете ли вы в какой-то момент присоединиться к БРИКС, Венесуэла говорит «да»», — цитирует Мадуро ФАН.