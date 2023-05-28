Российскому бизнесмену Мельниченко грозит лишение вида на жительство в Швейцарии

Основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко может лишиться постоянного вида на жительство в Швейцарии в связи с тем, что долгое время находится за пределами этой страны. Об этом пишет локальный новостной портал SonntagsBlick со ссылкой на анонимные источники.

По информации издания, ситуацию с Мельниченко обсуждали в правительстве кантона Граубюнден, в котором тот зарегистрирован. Несмотря на то, что подавляющее большинство проголосовало за предоставление миллиардеру статуса резидента, Государственный секретариат по вопросам миграции (SEM) хочет отказать ему в выдаче вида на жительство (ВНЖ).

«SEM говорит «нет», — указывается в публикации.

В статье сообщается, что причина отказа заключается в том, что россиянин проводит слишком много времени за границей, а не по месту законного жительства, что означает, что он больше не соответствует условиям предоставления ВНЖ. Как пишет портал, адвокаты Мельниченко планируют обжаловать решение SEM в швейцарском суде.

Ранее журнал Forbes впервые назвал Андрея Мельниченко самым богатым человеком России.