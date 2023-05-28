В Австралии рассчитывают на снятие китайских пошлин на ячмень

Канберра ожидает, что Пекин снимет пошлины на ячмень через несколько недель, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министра торговли Дона Фаррелла.

«Я намерен упорно бороться со всеми этими препятствиями в торговле, с тем чтобы устранить их как можно быстрее. Мы добиваемся прогресса, но работа еще не закончена», — заявил Фаррелл.

Пошлины на ячмень были введены после того, как по инициативе Австралии отношения между странами существенно охладились — Канберра в 2020 году потребовала международного расследования происхождения коронавируса, обвиняя власти Китая в распространении вируса.

После этого, Пекин ввел 80% пошлины на австралийский ячмень и 107-212% пошлины на вино из Австралии, а кроме того — запретил поставки говядины и в 2021 году сократил на 85% поставки угля из Австралии.

Ранее Китай усложнил доступ на свой рынок для пшеницы из России.