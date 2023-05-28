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В Австралии рассчитывают на снятие китайских пошлин на ячмень

Bloomberg: Канберра ожидает, что Пекин снимет пошлины на ячмень через несколько недель

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Vincent Mundy/Reuters

Канберра ожидает, что Пекин снимет пошлины на ячмень через несколько недель, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министра торговли Дона Фаррелла.

«Я намерен упорно бороться со всеми этими препятствиями в торговле, с тем чтобы устранить их как можно быстрее. Мы добиваемся прогресса, но работа еще не закончена», — заявил Фаррелл.

Пошлины на ячмень были введены после того, как по инициативе Австралии отношения между странами существенно охладились — Канберра в 2020 году потребовала международного расследования происхождения коронавируса, обвиняя власти Китая в распространении вируса.

После этого, Пекин ввел 80% пошлины на австралийский ячмень и 107-212% пошлины на вино из Австралии, а кроме того — запретил поставки говядины и в 2021 году сократил на 85% поставки угля из Австралии.

Ранее Китай усложнил доступ на свой рынок для пшеницы из России.

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