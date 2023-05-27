В России заявили о критическом факторе, угрожающем выпуску новых фильмов

К настоящему времени представители российской киноиндустрии испытывают высокий уровень зависимости от импорта камер зарубежного производства. На внутреннем рынке образовалась нехватка российских камер и оборудования для съемок новых фильмов, сообщает РБК со ссылкой на отраслевые компании.

В документе указано, что сейчас доля зарубежного кинооборудования на российском рынке составляет 90%. У местных производителей не хватает соответствующего объема мощностей для замещения иностранных брендов в условиях действия международных торговых и экономических санкций. Помочь нарастить долю российской техники будет трудно без государственного стимулирования отрасли.

«Российская киноиндустрия на 90% обеспечивается иностранным оборудованием, которому на текущий момент нет конкурентоспособных отечественных аналогов, в связи с чем отрасль критически нуждается в государственном стимулировании. Импортозамещение в производстве техники и программном обеспечении для кинопроизводства — это процесс, который может занимать года и даже десятилетия и является крайне актуальным для киноотрасли», — заключается в статье.

25 января интернет-издание РБК со ссылкой на отчетность Фонда кино сообщило, что в кассовых сборах кинопроката на территории России доля отечественных фильмов по итогам 2022 года составила 52,1%. Однако в абсолютных значениях рост объема кассы российских фильмов не превышает 2 млрд руб., или 18,5%.