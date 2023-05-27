В России назвали фактор, который может привести к дефолту в США

Нерешенные до сих пор разногласия между представителями Республиканской и Демократической партий США по поводу поднятия потолка государственного долга могут приблизить наступление финансового кризиса в стране. Компромисс не удается найти, так как подобное решение поможет лишь оттянуть дефолт, но не помочь избежать его, приводит слова генерального директора аналитического агентства «БизнесДром» Павла Самиева «Лента.ру».

Республиканцы и демократы не могут прийти к окончательному решению по вопросу поднятия госдолга, потому что увеличение планки приведет к наращиванию долга относительно объема валового внутреннего продукта (ВВП). Подобный сценарий не пойдет на пользу американской экономике, уточнил он.

«Главный вопрос состоит в том, будет ли принято решение о повышении потолка госдолга. Даже если его поднимут, все понимают, что это не бесконечный процесс, потому и существуют значительные разногласия. Если это произойдет, увеличится и уровень госдолга относительно ВВП, других параметров в экономике. Именно поэтому решение до сих пор не удается принять», — заявил Самиев.

27 мая спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что в следующие 10 лет плата по процентам по государственному долгу страны будет сопоставима с выплатами за последние 83 года. К настоящему времени госдолг США достиг слишком больших величин. Он превысил размер всей экономики страны, достигнув 120% ВВП.