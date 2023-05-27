Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России назвали фактор, который может привести к дефолту в США

Аналитик Самиев допустил дефолт в США из-за партийных разногласий по поводу потолка долга

close
100%
Depositphotos

Нерешенные до сих пор разногласия между представителями Республиканской и Демократической партий США по поводу поднятия потолка государственного долга могут приблизить наступление финансового кризиса в стране. Компромисс не удается найти, так как подобное решение поможет лишь оттянуть дефолт, но не помочь избежать его, приводит слова генерального директора аналитического агентства «БизнесДром» Павла Самиева «Лента.ру».

Республиканцы и демократы не могут прийти к окончательному решению по вопросу поднятия госдолга, потому что увеличение планки приведет к наращиванию долга относительно объема валового внутреннего продукта (ВВП). Подобный сценарий не пойдет на пользу американской экономике, уточнил он.

«Главный вопрос состоит в том, будет ли принято решение о повышении потолка госдолга. Даже если его поднимут, все понимают, что это не бесконечный процесс, потому и существуют значительные разногласия. Если это произойдет, увеличится и уровень госдолга относительно ВВП, других параметров в экономике. Именно поэтому решение до сих пор не удается принять», — заявил Самиев.

27 мая спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что в следующие 10 лет плата по процентам по государственному долгу страны будет сопоставима с выплатами за последние 83 года. К настоящему времени госдолг США достиг слишком больших величин. Он превысил размер всей экономики страны, достигнув 120% ВВП.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях