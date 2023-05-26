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Инвестор Сидоров рассказал о курсе доллара на следующую неделю

Инвестор Сидоров предрек курс доллара на уровне 79 рублей на следующей неделе

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

На следующей неделе курс доллара может быть на уровне 79 рублей, то есть будет наблюдаться замедление мировых валют с учетом сохранения риска рецессии в Европе. Об этом RT заявил частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров.

«В Европе по-прежнему высока вероятность наступления рецессии. С учетом этого на ближайшей неделе, я полагаю, мы увидим замедление мировых валют и котировки по 79 рублей за доллар и 84 рубля за евро», — отметил Сидоров.

По его словам, на сегодняшний день курс доллара прекратил свои резкие колебания и вышел на некое подобие плато. При этом в середине мая доллар и евро смогли сделать рывок, прибавив в курсе в среднем по три рубля.

Он добавил, что усиление доллара и евро в середине месяца связано с изменениями на рынке нефти. Сейчас же приближается важная для США дата — 1 июня. Речь идет о том, что вопрос с потолком госдолга до сих пор не был закрыт, поэтому неопределенность и беспокойство на рынке сохраняются.

Ранее в пятницу финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что дефолт, который может произойти в США 1 июня, может привести к значительному снижению курса доллара, что, в свою очередь, может негативно отразиться на российской экономике.

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