В День предпринимательства в России проходит социальная акция #МСПспасибо

В День предпринимательства, который отмечается в России 26 мая, россияне могут принять участие в социальной акции #МСПспасибо и выразить таким образом благодарность малому и среднему бизнесу. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации МСП, которая совместно с Минэкономразвития РФ является организатором акции.

В Корпорации МСП отмечают, что акция проходит при поддержке нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поможет превратить 26 мая в день поддержки и благодарности тем, кто работает каждый день для людей и ради людей.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил в своем Теlegram-канале, что всем желающим предлагается выразить свою признательность предпринимателям, которые делают нашу повседневную жизнь более комфортной.

«Мы настолько к ним привыкли, что в часто даже не замечаем их, хотя контактируем постоянно. Чашка кофе в кафе — каждый день, продуктовый магазин — трижды в неделю, постричься в парикмахерской — два раза в месяц, автосервис — по мере необходимости. А еще есть булочная у дома, металлоремонт в соседнем доме и т.д. — все это малый и средний бизнес, которому сегодня мы можем сказать заслуженное #МСПспасибо, просто поставив этот хэштег в своих соцсетях», — написал Исаевич.

Сейчас, напомнил он, в малом и среднем предпринимательстве задействован практически каждый третий работающий житель нашей страны. Свыше 99% коммерческих компаний принадлежит малому и среднему бизнесу, 9 из 10 заведений общепита создается субъектами МСП, так же, как и три из четырех компаний в сфере технологических инноваций.

«Мы хотим еще раз привлечь внимание к малому и среднему бизнесу, напомнить о его значении, поднять вопросы, которые волнуют предпринимателей. Чтобы каждый мог понять, насколько большое место в его жизни занимает малый и средний бизнес, на МСП.РФ размещен тест «Как много в вашей жизни МСП?» Результаты его прохождения помогут каждому осознать, насколько велика роль малого и среднего бизнеса для каждого из нас», — добавил гендиректор Корпорации МСП.

По словам первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, который курирует реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», профессиональный праздник помогает напомнить о значении предпринимательства и важности его развития, способствует активизации деловой активности жителей страны.

Напомним, День предпринимательства отмечается в России ежегодно 26 мая. Он был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в 2007 году. В этот день проводятся крупные мероприятия в поддержку бизнеса, организуются профессиональные форумы, на которых обсуждаются актуальные проблемы и вопросы поддержки отечественного бизнеса.

Поддержка бизнеса в России осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», реализацию которого курирует первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.