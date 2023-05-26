Россиянам рассказали, когда можно оформить наследство после истечения срока

Член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал о деталях получения наследства. Он напомнил, что, по правилам, его можно принять только в течение шести месяцев после смерти наследодателя или с даты решения суда о признании человека умершим. Также эксперт сообщил агентству «Прайм», что если сроки пропущены, права на имущество будут утрачены, а доля опоздавшего перейдет другим наследникам согласно очередности.

Ситуацию можно оспорить только в том случае, уточнил Виноградов, если человек не знал о причитающемся ему по закону наследстве или не успел его принять по объективным обстоятельствам.

Если уважительной причины нет, судья встанет на сторону такого наследника, только, если тот поддерживал отношения с умершим, ухаживал за ним, интересовался его состоянием здоровья.

Ранее сообщалось, что в России появились первые цифровые финансовые активы, обеспеченные жилой недвижимостью. ЦФА — это признаваемые российским законодательством записи (токены) в системе блокчейн, которые предполагают наличие у их держателей цифровых прав. Цифровые права — разновидность имущественных прав. Они позволяют совершать с цифровыми активами любые предусмотренные Гражданским кодексом РФ действия: покупку, продажу, обмен, дарение, передачу по наследству.