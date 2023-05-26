В Wildberries опровергли информацию о блокировке товаров

Представители маркетплейса Wildberries не подтвердили информацию о блокировке товаров на 50 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, о блокировке товаров накануне говорил председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков..

«Информация о якобы блокировке товаров на сумму 50 млрд рублей, которую распространил председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы, глава Союза электронной торговли Георгий Волков, не соответствует действительности», — отметили в Wildberries.

В компании добавили, что около 300 продавцов воспользовались услугами нелегального продвижения своих товаров на маркетплейсе. Через Telegram-бот, написанный мошенниками, продавцы пользовались услугами продвижения, но не оплачивали их, что нанесло значительный ущерб компании.

Ранее в Wildberries опровергли резкий рост цен на контактные линзы.