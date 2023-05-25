В «Укрэнерго» предрекли сложный летний сезон для украинской энергосистемы

Председатель правления энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что лето станет сложным периодом для энергетики Украины. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Рада».

«Объем генерации, которой будет доступен летом, ограниченный, поэтому летом у нас будет достаточно сложный сезон в энергетике из-за ремонтов на электростанциях, из-за повреждений на тепловых и гидроэлектростанциях», — сказал он.

По его словам, чтобы сбалансировать украинские энергосистемы у Киева есть два инструмента: импорт электроэнергии из Европы и включение дополнительных объемов генерации на природном газе.

Накануне пресс-служба «Укрэнерго» заявляла, что компания остановила экспорт электроэнергии, чтобы покрыть собственные потребности Украины. Отмечалось, что в настоящий момент требуется обеспечить резервы на вечерние часы максимального потребления.

Ранее в «Укрэнерго» сообщали, что невозможно накопить электроэнергию летом для возможного дефицита.

До этого стало известно, что Япония запланировала приобрести для украинской стороны оборудование для трансформаторных подстанций на сумму около $40 млн.