Президент Всемирного банка оценил вероятность дефолта в США

Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявил, что не ожидает объявления США дефолта. Об этом он сообщил в эфире телеканала CNN, передает ТАСС.

«Я не ожидаю дефолта», — сказал он.

Кроме того, Мэлпас надеется, что американская администрация и контролирующие Палату представителей конгресса Соединенных Штатов республиканцы смогут прийти к решению, которое позволит избежать дефолта.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что США никогда не окажутся в состоянии дефолта, несмотря на то, что отсутствует договоренность с американским конгрессом по потолку государственного долга.

Ранее спикер Палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти обвинил президента Джо Байдена в бездействии, которое может привести страну к дефолту.

До этого сообщалось, что глава Минфина США Джанет Йеллен сообщала в своем письме к руководству конгресса, что, согласно оценкам Министерства, в стране, «весьма вероятно», объявят дефолт к 1 июня, если не будут приняты меры по повышению или приостановке лимита госдолга.