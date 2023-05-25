В Германии объявили о технической рецессии

ВВП Германии в первом квартале 2023 уменьшилось на 0,3%. Причем снижение происходит уже два квартала подряд, что говорит о наступлении состояния технической рецессии. Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на данные Федерального статистического ведомства.

Немецкая экономика вступила в техническую рецессию в первом квартале 2023 года, так как ВВП страны снижается уже два квартала подряд. Так, по итогам четвертого квартала 2022 года экономика Германии снизилась на 0,5%, а уже в первом квартале 2023 года она сократилась на 0,3%.

В публикации указали, что крупнейшая экономика Европы оказалась под серьезным давлением, в частности из-за начала спецоперации России на Украине и разрыва отношений с Москвой. Эксперты рынка добавили, что в действительности рецессия началась в конце 2022 года, когда резкой рост цен на энергоносители сказался на потребителях. При этом маловероятно, что ВВП будет снижаться в дальнейшем, но и резкого роста экономики тоже не будет.

По мнению авторов статьи, снижение экономического развития происходит на фоне роста процентных ставок и высокой инфляции по всему европейскому региону. Кроме того, ожидается очередной рост ставок от Европейского Центробанка (ЕЦБ) на заседании 15 июня. Все это будет влиять как на потреблении, так и на инвестициях.

В середине мая агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков Институт экономических исследований Научной ассоциации имени Готфрида Вильгельма Лейбница (ZEW) сообщило, что многие зарубежные инвесторы вновь опасаются возросших рисков вступления крупнейшей экономики Евросоюза (ЕС) — Германии — в рецессию. Одной из главных причин спада стало слабое восстановление ключевого производственного сектора ФРГ.