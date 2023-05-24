Гендиректор Wildberries выступила с инициативой на Евразийском экономическом форуме

Гендиректор компании Wildberries Татьяна Бакальчук в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме заявила о необходимости гармонизировать законодательство в области защиты прав потребителей, создав единый реестр товаров, которые запрещены к продаже в интернете. Трансляция велась на Youtube-канале, посвященном мероприятию.

«Нужно гармонизировать законодательство в сфере защиты прав потребителей, создать единый перечень запрещенных к продаже товаров дистанционным способом и решить вопрос с двойным налогообложением»,— сказала глава компании.

По ее словам, самые крупные представители рынка маркетплейсов готовы руководствоваться новым реестром, но его нужно сделать единым.

Ранее Бакальчук заявила, что российский онлайн-ретейлер Wildberries ввел практику платного возврата для борьбы с шопоголиками. Она отметила, что ретейлер не требует денег за возврат некачественных товаров.