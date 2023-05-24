Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гендиректор Wildberries выступила с инициативой на Евразийском экономическом форуме

Гендиректор Wildberries призвала создать реестр запрещенных к онлайн-продаже товаров

close
100%
Wildberries.ru

Гендиректор компании Wildberries Татьяна Бакальчук в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме заявила о необходимости гармонизировать законодательство в области защиты прав потребителей, создав единый реестр товаров, которые запрещены к продаже в интернете. Трансляция велась на Youtube-канале, посвященном мероприятию.

«Нужно гармонизировать законодательство в сфере защиты прав потребителей, создать единый перечень запрещенных к продаже товаров дистанционным способом и решить вопрос с двойным налогообложением»,— сказала глава компании.

По ее словам, самые крупные представители рынка маркетплейсов готовы руководствоваться новым реестром, но его нужно сделать единым.

Ранее Бакальчук заявила, что российский онлайн-ретейлер Wildberries ввел практику платного возврата для борьбы с шопоголиками. Она отметила, что ретейлер не требует денег за возврат некачественных товаров.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях