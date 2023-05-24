Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Нидерланды обвинили американскую компанию в загрязнении реки

Нидерланды обвинили компанию 3M в загрязнении реки «вечными» химикатами

close
100%
Depositphotos

Нидерланды обвинили американскую химическую компанию 3M в загрязнении устья реки Западная Шельда в провинции Зеландия химикатами PFAS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление кабмина страны.

«Министр инфраструктуры и водного хозяйства (Нидерландов) Марк Харберс официально возложил ответственность на химическую компанию 3М за ущерб, нанесенный химикатами PFAS с ее завода устью реки Западная Шельда в Зеландии», — говорится в заявлении.

Отмечается, что местные жители обеспокоены загрязнением реки так называемыми «вечными» химикатами. Ситуация наносит ущерб рыбакам и местным властям. Хаберс подчеркнул, что платить за это должна американская сторона.

Химикаты PFAS не разлагаются в естественных условиях. Такие химикаты, по информации ряда голландских СМИ, способствуют образованию рака у людей.

Ранее Гавайский университет в Маноа сообщал, что прибрежные морские животные заселили открытое море, поселившись на пластиковом мусоре.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях