Нидерланды обвинили американскую компанию в загрязнении реки

Нидерланды обвинили американскую химическую компанию 3M в загрязнении устья реки Западная Шельда в провинции Зеландия химикатами PFAS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление кабмина страны.

«Министр инфраструктуры и водного хозяйства (Нидерландов) Марк Харберс официально возложил ответственность на химическую компанию 3М за ущерб, нанесенный химикатами PFAS с ее завода устью реки Западная Шельда в Зеландии», — говорится в заявлении.

Отмечается, что местные жители обеспокоены загрязнением реки так называемыми «вечными» химикатами. Ситуация наносит ущерб рыбакам и местным властям. Хаберс подчеркнул, что платить за это должна американская сторона.

Химикаты PFAS не разлагаются в естественных условиях. Такие химикаты, по информации ряда голландских СМИ, способствуют образованию рака у людей.

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