Запад захотел уменьшить «сияние» России при помощи запрета импорта алмазов

Евросоюз (ЕС) и Британия запретили импорт российских алмазов, пытаясь уменьшить «сияние» Москвы. Однако особого вреда от этих запретов у России не будет, а противостояние с Западом грозит затянуться на долгие годы. Об этом пишет Asharq Al-Awsat.

ЕС и Британия ввели запрет на импорт российских алмазов. Алмазная промышленность ежегодно приносит Москве миллиарды долларов. Однако вполне вероятно, что очередная попытка Запада уменьшить российские доходы, не увенчаются успехом. Кроме того, санкционная война Запада с Россией грозит затянуться на долгие годы.

В публикации указали, что сейчас в мире формируются новые блоки стран в лице БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, которые будут противостоять западным странам. При этом в будущем они могут лишить США геополитической и экономической гегемонии в мире.

По мнению авторов статьи, по мере формирования противодействующих друг другу осей мир увидит множество экономических потрясений различных масштабов. Поэтому, если напряженность между блоками и уляжется, то на это потребуется минимум несколько лет.

19 мая агентство Reuters сообщило, что Британия импортировала из России в 2022 году алмазов на сумму в 20 раз больше, чем в 2021-ом. По данным агентства, страна импортировала алмазов из России в 2022 году на сумму в $4,1 млн по сравнению с $188 794 тыс. в 2021 году.